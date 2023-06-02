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Киноафиша Новости Sasha Stone и другие лидеры мнений выступят на сцене у «Газпром Арены» в День России

Sasha Stone и другие лидеры мнений выступят на сцене у «Газпром Арены» в День России

2 июня 2023 16:51
Sasha Stone и другие лидеры мнений выступят на сцене у «Газпром Арены» в День России

12 июня площадка у стадиона «Газпром Арена» станет главным местом притяжения жителей и гостей Санкт-Петербурга.

«Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке ПАО «Газпром» организовывает масштабное мероприятие в честь Дня России. Каждый найдет что-то для себя интересное, поскольку пространство у «Газпром Арены» будет поделено на несколько тематических зон. За один день можно успеть посетить Yappy парк, Yappy Truck, мультиспортивный фестиваль с участием команды «Наше дело», фестиваль еды «Гастрономическая карта России» и креативное пространство, организованное продюсерским центром «Insight People».

Более того, в течение дня будет проходить кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне шоу «Вызов» на ТНТ.

На главной сцене выступят популярные артисты и блогеры. Одним из самых любопытных гостей является Sasha Stone - блогер, певец, спортсмен и резидент «Insight People».

Sasha Stone (Саша Стоун) находится в начале своего творческого пути, но численность его подписчиков уже превысила два миллиона. В свои 24 года Саша уже один из самых известных лидер мнений нашего времени, ведь его стремление достигать победы и быть во всем первом, способно вдохновлять огромные аудитории. На праздновании Дня России Стоун не только исполнит собственные треки, но также выступит в качестве ведущего концертной программы и прямого эфира бойцовской лиги «Наше дело», и пообщается с аудиторией в Yappy Truck.

«Друзья, приглашаю вас на праздник в честь Дня России! Вас ждет зажигательный концерт, множество развлекательных и интерактивных программ, а еще мультиспортивный фестиваль «Наше дело», который нельзя пропустить! Приходите, чтобы почувствовать крутую энергетику, это будет мощно, ярко, незабываемо! Жду всех вас в Санкт-Петербурге!», – сказал блогер.

Помимо Sasha Stone на главной сцене у «Газпром Арены» выступят такие талантливые медийные личности, как Анатолий Цой, Женя Ершов, Сергей Лазарев, Amirchik, Ольга Краснова, Градусы, DAVA, Меджикул, OWEEK, Анет Сай, VAVAN, Radio Tapok.

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Фото: пресс-служба Инсайт Люди
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