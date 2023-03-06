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Киноафиша Новости Роль Джоэла в сериале «Одни из нас» мог получить Махершала Али

Роль Джоэла в сериале «Одни из нас» мог получить Махершала Али

6 марта 2023 17:20
Роль Джоэла в сериале «Одни из нас» мог получить Махершала Али

Об этом рассказал актер, озвучивший Томми в оригинальной игре.

В новом интервью для The Direct звезда постапокалиптического сериала «Одни из нас» от HBO Джеффри Пирс рассказал о том, что роль контрабандиста Джоэла Миллера в шоу мог сыграть Махершала Али.

Пирс озвучил младшего брата Джоэла, Томми, в оригинальной игре 2014 года и надеялся, что ему выпадет возможность сыграть этого же персонажа в сериале. Однако он быстро осознал, что у создателей проекта были совершенно другие планы на кастинг:

«Я думаю, изначально они предлагали роль Джоэла Махершале Али. И это, очевидно, навело меня на мысль о том, что я не буду играть Томми. Когда они выбрали Педро Паскаля, я окончательно убедился в этом, потому что я старше него. Так что я точно не питал никаких иллюзий по этому поводу».

В сериале Пирсу досталась роль сурового бывшего военного и соратника Кэйтлин (Мелани Лински) по имени Перри.

Фанатам «Одних из нас» остается только гадать, как бы выглядел главный герой шоу в исполнении Али. Несмотря на то, что он так и не появился в сериале, у двукратного обладателя «Оскара» есть богатый опыт сотрудничества с HBO: ранее он снялся в таком популярном проекте канала, как «Настоящий детектив», а в ближайшем будущем собирается вновь поработать с ним над драматическим мини-сериалом Unruly («Непослушный»).

Заключительная восьмая серия первого сезона «Одних из нас» выйдет на экраны в воскресенье, 12 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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