Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти не исключает, что снимет новый фильм о Бэтмене

В предстоящем фильме «Флэш» режиссеру Андресу Мускетти («Оно») удалось задействовать сразу двух Бэтменов из разных эпох — Майкла Китона из дилогии Тима Бертона и Бена Аффлека из картин Зака Снайдера. Благодаря кинокомиксу про скоростного супергероя действующая вселенная DC будет полностью перезагружена, поэтому в обозримом будущем появится и новый Темный рыцарь. В недавней короткой беседе с репортером Narcity Canada постановщика спросили, что он сделает, если ему выпадет шанс возглавить собственный проект о защитнике Готэм-сити. Мускетти ответил весьма интригующим образом:

«О… Честно говоря, не думаю, что могу обсуждать подобное… Пока что».

Авторитетные СМИ уже неоднократно сообщали, что творческому руководителю DC Studios Джеймсу Ганну очень понравилось, как Мускетти справился с «Флэшем». По слухам, он хочет привлечь режиссера в один из потенциальных проектов обновленной киновселенной. Среди таковых одним из наиболее многообещающих является блокбастер «Отважный и смелый» (The Brave and the Bold), в котором речь пойдет о приключениях нового Бэтмена и его напарника Робина. Предпологается, что Мускетти займет режиссерское кресло именно этого фильма. Также в разработке Warner Bros. находится «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном, но он принадлежит к автономной вселенной, никак не связанной с проектами Ганна и его коллеги Питера Сафрана.

Премьера «Флэша» состоится 16 июня.