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Киноафиша Новости Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти не исключает, что снимет новый фильм о Бэтмене

Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти не исключает, что снимет новый фильм о Бэтмене

30 мая 2023 16:50
Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти не исключает, что снимет новый фильм о Бэтмене

Речь об одном из следующих фильмов киновселенной DC «Отважный и смелый».

В предстоящем фильме «Флэш» режиссеру Андресу Мускетти («Оно») удалось задействовать сразу двух Бэтменов из разных эпох — Майкла Китона из дилогии Тима Бертона и Бена Аффлека из картин Зака Снайдера. Благодаря кинокомиксу про скоростного супергероя действующая вселенная DC будет полностью перезагружена, поэтому в обозримом будущем появится и новый Темный рыцарь. В недавней короткой беседе с репортером Narcity Canada постановщика спросили, что он сделает, если ему выпадет шанс возглавить собственный проект о защитнике Готэм-сити. Мускетти ответил весьма интригующим образом:

«О… Честно говоря, не думаю, что могу обсуждать подобное… Пока что».

Авторитетные СМИ уже неоднократно сообщали, что творческому руководителю DC Studios Джеймсу Ганну очень понравилось, как Мускетти справился с «Флэшем». По слухам, он хочет привлечь режиссера в один из потенциальных проектов обновленной киновселенной. Среди таковых одним из наиболее многообещающих является блокбастер «Отважный и смелый» (The Brave and the Bold), в котором речь пойдет о приключениях нового Бэтмена и его напарника Робина. Предпологается, что Мускетти займет режиссерское кресло именно этого фильма. Также в разработке Warner Bros. находится «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном, но он принадлежит к автономной вселенной, никак не связанной с проектами Ганна и его коллеги Питера Сафрана.

Премьера «Флэша» состоится 16 июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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