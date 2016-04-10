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Постер к сериалу Девушка по вызову
Постер к сериалу Девушка по вызову
Постер к сериалу Девушка по вызову
Постер к сериалу Девушка по вызову
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Девушка по вызову
Девушка по вызову (2016 - …) The Girlfriend Experience 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 18 часов 30 минут
О чем сериал

«Девушка по вызову» — американский драматический сериал, выполненный в форме антологии. Стартовал на стриминговой платформе Starz в 2016 году. Главная героиня первого сезона — студентка, которая проходит стажировку в крупной юридической фирме, параллельно пытаясь разобраться со своими расходами. По совету подруги девушка отправляется работать в сферу эскорта. Сначала она работает на авторитетную «мамку», помогающую ей освоиться в сфере, но затем начинает заниматься эскортом без посредников. В какой-то момент героиня слишком глубоко погружается в свою теневую жизнь, забывая о том, к чему стремилась все это время.

Девушка по вызову - дублированный трейлер третьего сезона
Девушка по вызову
дублированный трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Эми Саймец
Эми Саймец
Lodge Kerrigan
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Фрил
Анна Фрил Erica Myles
Пол Спаркс
Пол Спаркс David Tellis
Райли Кио
Райли Кио Christine Reade
Кармен Эджого
Кармен Эджого Bria Jones
Мэри Линн Райскаб Erin Roberts
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушка по вызову - Сезон 1 Сезон 1
2016, 13 эпизодов
 
Девушка по вызову - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 14 эпизодов
 
Девушка по вызову - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Девушка по вызову
Кадры из сериала
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