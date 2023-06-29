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Киноафиша Новости 5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета

5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета

29 июня 2023 17:36
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета

Официальный кастинг занял около двух месяцев.

На этой неделе режиссер Джеймс Ганн официально объявил имена актеров, которые сыграют Кларка Кента и Лоис Лейн в обновленной киновселенной DC. Роль нового Человека из стали достался малоизвестному исполнителю Дэвиду Коренсвету («Пэрл»), а его экранную возлюбленную воплотит звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн. Артисты дебютирует во франшизе в грядущем блокбастере «Супермен: Наследие».

Рассказываем о актерах, у которых выиграл конкуренцию Коренсвет. Подобные проекты зачастую окружает огромная пелена слухов разной степени достоверности, и грядущий кинокомикс не стал исключением, поэтому мы учли лишь подтвержденные имена.

Джеймс Ганн полноценно приступил к кастингу весной этого года. Он просмотрел множество видеозаписей с претендентами и на основе их сформировал свой шорт-лист. На раннем этапе на роль рассматривались Эндрю Ричардсон («Экстраполяции») и Джейкоб Элорди («Эйфории»), однако они быстро выбыли из списка. Также точно известно, что свою пробу Ганну отсылал Пирсон Фод («Дерзкие и красивые»). В дальнейшем Ганн сформировал список финалистов, в который вошли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Том Бриттни («Гранчестер») и Коренсвет. После недели прослушиваний режиссер провел парные скрин-тесты актеров и актрис, после чего сделал свой окончательный выбор.

5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Николас Холт
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Джейкоб Элорди
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Эндрю Ричардсон

В данном случае любопытно еще и то, что фамилия Коренсвета упоминалась в связи с персонажем еще в 2019 году. Тогда появился слух, что студия Warner Bros. и продюсер Джей Джей Абрамс хотят заменить Генри Кавилла на более молодого артиста. Коренсвет неоднократно слышал в свой адрес сравнения со старшим коллегой и говорил в интервью, что роль Супермена — это его заветная мечта. Именно он с самого начала был фаворитом Ганна.

5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Пирсон Фод
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета
Том Бриттни

Больше всего на прослушиваниях не повезло Николасу Холту. Ему вообще не везет с ролями супергероев DC. Несколько лет назад он уступил Роберту Паттинсону роль Брюса Уэйна в «Бэтмене» Мэтта Ривза, а теперь проиграл кастинг на нового Супермена. По слухам, Холт рассматривался также в качестве злодея Лекса Лютора, но решил в итоге сконцентрироваться на борьбе за образ Супермена. Есть мнение, что пока для него не все потеряно, однако в числе кандидатов на роль Лютора также ранее упоминались Александр Скарсгард и Билл Скарсгард.

На роль Лоис Лейн рассматривались Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Самара Уивинг («Я иду искать»).

Действие фильма развернется в мире, где уже существуют супергерои. Это будет история о молодости Кларка Кента. Он является воплощением истины, справедливости и американского пути — сверхчеловек, ведомый милосердием на планете, где перечисленные ценности остались пережитком прошлого. В картине будет представлено много разных персонажей, в том числе и команда сверхлюдей Авторитеты, о которых позднее выйдет отдельный фильм.

Сценарий «Супермена: Наследие» Ганн уже закончил. Съемки картины начнутся в начале следующего года, а премьера намечена на 11 июля 2025 года.

Фото: Getty Images; DC Comics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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