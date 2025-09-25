Меню
Проклятье рода: вышел трейлер хоррора «Дом ада. Спуск к дьяволу»

25 сентября 2025 13:56
Пятая часть франшизы «Дом Ада», начало которой положил одноименный фильм 2015 года.

Кинопрокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер мистического хоррора «Дом ада. Спуск к дьяволу». Театральный релиз в России состоится 2 октября.

В центре сюжета — девушка по имени Ванесса, которую начинают мучить ночные кошмары. В этих сновидениях призраки подводят ее к «Отелю Абаддон» — это проклятое здание, которое прозвали «Домом Ада». С Ванессой связывается журналистка, которая установила связь между «Абаддоном», особняком Кармайклов и серией таинственных смертей, которые происходят уже не одно десятилетие.

Ванесса обнаруживает, что зло пробудила страшная трагедия, случившаяся много лет назад. Из-за этого ненасытный «Дом Ада» нуждается во все новых и новых жертвах. Ванессе нужно выяснить, как дать отпор демону, пока ее ночные видение не претворились в действительность.

Снял фильм по собственному сценарию Стивен Коньетти. В актерский состав вошли Элизабет Вермилиея, Сирра Савка, Майкл Саттон, Джо Бенделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер и другие.

Фото: «Экспонента»
Юрий Волошин
