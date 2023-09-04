Производство второго сезона «Одних из нас» начнется сразу по окончании забастовок

Производство второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас» заморожено с весны этого года из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки. Несмотря на тот факт, что работа над сценариями эпизодов сейчас не ведется, у команды сериала уже расписан четкий сюжетный план, поэтому, как только ситуация наладится, творческий процесс сразу же возобновится. Об этом в беседе с Entertainment Weekly рассказал автор оригинальной игры и один из шоураннеров сериала Нил Дракманн:

«Мы сделали в общих чертах набросок второго сезона и готовы приступить к работе, как только закончится забастовка. Что касается следующей видеоигры от Naughty Dog, то пока я ничего не могу рассказывать. Мой глава по связям с общественностью меня зарежет».

Немного ранее шоураннер сериала Крэйг Мэйзин дал очень схожий комментарий, отметив, что сценарий первого эпизода второго сезона он завершил буквально за считанные часы до начала забастовки:

«Мы успели составить план всего второго сезона. Я также успел написать сценарий вводной серии и отправил его в дирекцию HBO как раз перед полуночью, прямо перед началом забастовки».

Новые эпизоды сериала с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи выйдут в эфир не раньше 2025 года.