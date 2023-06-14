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Киноафиша Новости Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

14 июня 2023 12:41
Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

На изображениях запечатлены Мэл Гибсон, а также молодые версии Уинстона и Харона.

В сети появилась подборка официальных кадров из предстоящего мини-сериала «Континенталь», являющегося трехсерийным приквелом экшен-франшизы «Джон Уик». На представленных изображениях запечатлены Мэл Гибсон в образе гангстера, а также Колин Вуделл и Айомиде Адегун, сыгравшие молодые версии персонажей Иэна Макшейна и покойного Лэнса Реддика.

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Действие разворачивается в середине 1970 годов. В центре повествования — история становления Уинстона (Вуделл), предприимчивого молодого человека, прокладывающего себе путь к успеху. Заручившись поддержкой невозмутимого консьержа Харона (Адегун), он пытается взять под контроль знаменитый нью-йоркский отель для наемных убийц. Чтобы все получилось, Уинстону необходимо разобраться с различными профессиональными киллерами, укротить криминальных авторитетов и одолеть призраков прошлого.

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

Режиссером первого и третьего эпизодов выступил Альберт Хьюз («Книга Илая»), вторую серию поставила Шарлотта Брандстром («Властелин колец: Кольца власти»). В состав исполнительных продюсеров вошли Киану Ривз, Чад Стахелски, Дэвид Литч и Дерек Колстад. В остальном касте заняты Кейт Нюнг, Джереми Бобб, Питер Грин, Кэти МакГрат, Рэй Маккиннон, Адам Шапиро, Марк Мусаси, Марина Мазепа, Мишель Прада, Хьюберт Понт-Дю Жур и Джессика Эллэйн.

Точная дата премьеры «Континенталя» пока не оглашена, но предполагается, что релиз состоится в сентябре на сервисе Peacock. Эпизоды будут длиться приблизительно по полтора часа.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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