Появились первые кадры из приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»

На изображениях запечатлены Мэл Гибсон, а также молодые версии Уинстона и Харона.

В сети появилась подборка официальных кадров из предстоящего мини-сериала «Континенталь», являющегося трехсерийным приквелом экшен-франшизы «Джон Уик». На представленных изображениях запечатлены Мэл Гибсон в образе гангстера, а также Колин Вуделл и Айомиде Адегун, сыгравшие молодые версии персонажей Иэна Макшейна и покойного Лэнса Реддика.

Действие разворачивается в середине 1970 годов. В центре повествования — история становления Уинстона (Вуделл), предприимчивого молодого человека, прокладывающего себе путь к успеху. Заручившись поддержкой невозмутимого консьержа Харона (Адегун), он пытается взять под контроль знаменитый нью-йоркский отель для наемных убийц. Чтобы все получилось, Уинстону необходимо разобраться с различными профессиональными киллерами, укротить криминальных авторитетов и одолеть призраков прошлого.

Режиссером первого и третьего эпизодов выступил Альберт Хьюз («Книга Илая»), вторую серию поставила Шарлотта Брандстром («Властелин колец: Кольца власти»). В состав исполнительных продюсеров вошли Киану Ривз, Чад Стахелски, Дэвид Литч и Дерек Колстад. В остальном касте заняты Кейт Нюнг, Джереми Бобб, Питер Грин, Кэти МакГрат, Рэй Маккиннон, Адам Шапиро, Марк Мусаси, Марина Мазепа, Мишель Прада, Хьюберт Понт-Дю Жур и Джессика Эллэйн.

Точная дата премьеры «Континенталя» пока не оглашена, но предполагается, что релиз состоится в сентябре на сервисе Peacock. Эпизоды будут длиться приблизительно по полтора часа.