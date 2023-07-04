Появилась новая подборка кадров из блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна»

Журнал Empire поделился порцией новых эксклюзивных кадров из научно-фантастического эпика Зака Снайдера «Мятежная Луна». На представленных изображениях запечатлены некоторые из основных действующих лиц, включая героев Рэя Фишера и южнокорейской актрисы Пэ Ду-на.

Первый сыграл отважного повстанческого лидера по имени Дарриан Бладакс, а вторая воплотила воительницу со световыми саблями Немезиду, боевые атрибуты которой явно восходят к мечам из «Звездных войн». Концепция фильма вдохновлена картинами Акиры Куросавы, а родилась она из попытки режиссера присоединиться к «Звездным войнам», поэтому явные отсылки на лицо. В сопроводительном комментарии для третьего кадра, на котором представлен боевой адроид Джимми в озвучке легендарного Энтони Хопкинса, постановщик добавил, что частично он также черпал творческую энергию из ленты «Экскалибур» (1981). Это будет ярко прослеживаться как раз в сюжетной арке робота:

«Джимми — это непредсказуемая переменная. Он проходит арку самопознания. Я истинный поклонник «Экскалибура», и в моей картине Джимми словно Ланселот».

В центре повествования — молодая девушка с таинственным прошлым по имени Кора (София Бутелла). Главная героиня вынуждена объединиться с группой галактических героев, в числе которых Кай (Чарли Ханнэм), Немезида (Ду-на), генерал Титус (Джимон Хонсу) и другие для спасения мирной лунной колонии Вельт. Персонажам придется сплотиться, чтобы отразить атаку могущественной армии злобного поработителя в лице адмирала Нобла (Эд Скрейн).

«Мятежная Луна» будет дилогией. Первая часть выйдет на Netflix 22 декабря.