«Кибердеревня»: Рецензия Киноафиши

23 сентября выходит сериал «Кибердеревня» — один из самых необычных проектов этого года, премьера которого состоялась на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». «Кибердеревня» выросла из YouTube-феномена Birchpunk («Березовый панк»), совмещающего в себе узнаваемый антураж глубинной России и киберпанка. Рассказываем, каким получился сериал Кинопоиска, попытавшийся расширить эту диковинную киновселенную.

На дворе 2100 год. Сельский житель Николай (Сергей Чихачев) — собирательный образ работящего мужика, который носит тельняшку, ватник, штаны-шаровары и резиновые сапоги. Если бы не внешний антураж, сошел бы за героя фильма «Любовь и голуби» (к которому в сериале, к слову, есть отсылка) или на персонажа Шукшина из «Калины красной». Николай вместе с семьей целыми днями занят физическим трудом, тем более что работы много: у них свое хозяйство, скот, теплицы. Но есть один нюанс: располагается деревушка героя не на отравленной к тому времени Земле, а на Марсе, который давно освоен и пригоден для жизни. Помогают ему в быту не только люди из плоти и крови, но и роботы, которые стали привычными обитателями человеческих семей.

Но на землю Николая покушается огромная корпорация «Ижевск Дайнемикс», выпускающая робототехнику и колонизирующая другие планеты. Подобно собственным бездушным подопечным с конвейера, руководитель компании (Григорий Скряпкин) лишен сердца и эмпатии. Это человек больших аппетитов и необъятного тщеславия. Даже Луну он использует в качестве мольберта, на котором выгравировал свой портрет — пусть Вселенная любуется. В прошлом он обманул Николая, украв его идеи и лишив места в компании. А теперь, прознав про землю на Марсе, пытается лишить и дома.

Кибердеревня

В противостоянии с корпоративными гигантами Николай проигрывает, но обретает удивительный «утешительный» приз — найденного на свалке робота Ваню с интеллектом ребенка и голосом Сергея Бурунова. По ошибке сознание злого руководителя «Ижевск Дайнемикс» перекочевывает в Ваню, который остается с Николаем, в то время как тело бизнесмена уносится прочь с Красной планеты. Теперь Николай и его маленький железный друг вынуждены скитаться по Вселенной, чтобы вернуть Николаю его дом, сознанию бизнесмена — родное тело.

Предшественником сериала является авторский проект «Русская кибердеревня» Сергея Васильева, выходивший на YouTube-канале Birchpunk с пандемийного 2020-го — времени, когда люди с особой тоской и нежностью смотрели на мир за окном. В коротких роликах, быстро ставших вирусными, набирая по миллиону просмотров в день, Васильев совмещал узнаваемую эстетику российской глубинки со стилем киберпанк. В этом невероятном и диковинном мире у коров были свои QR-коды, картошку взращивали роботы, а на участке росли киберберезки, которые не просто отчего-то знакомо шумят, но еще и способны управлять погодой. Сердцем истории стал Сергей Чихачев, исполнивший роль Николая — добродушного сельского мужика, рассказывающего о прелестях жизни в одновременно знакомом и полностью неузнаваемом мире.

Кибердеревня

После успеха первых роликов (всего было снято 10, включая три спешела) стало понятно, что эта вселенная не просто еще малоисследованна, но и обязана быть покорена. Осваивать мир будущего с чисто русскими элементами настоящего взялись сценаристы, шоураннеры, режиссеры и просто давние друзья Валерий Федорович и Евгений Никишов. В сериале «Кибердеревня» (все так же снятом и написанном Сергеем Васильевым) интернет-феномен пытается вырасти в полноценное произведение. Шоу теперь стремится не только удивить своей находчивостью, но и поразить в самое сердце (даже механическое). И пусть в далеком космосе никто не услышит твой крик и не увидит твоих слез, но в этой киновселенной так уютно, что совсем не страшно сойти с привычной орбиты.

Авторы сериала пытаются (и по показанным на «Новом сезоне» первым сериям кажется, что не безуспешно) расширить удивительный концепт, в котором человек — и венец творения, и его соавтор. Сергей Чихачев в образе Николая все так же очарователен. А вот его внезапный спутник робот Ваня — амбивалентен, потому что железное тело становится тюрьмой для привыкшего к безнаказанности злодея. При этом мир, самые отдаленные уголки которого предстоит исследовать героям, кажется местом, в котором даже чужое злодейство — не более чем драматургическая условность.

Кибердеревня

В то время как настоящая межпланетная станция «Луна-25» терпит крушение, отечественное покорение космоса на большом экране оказывается намного успешней. Как и покорение жанра сай-фай. «Кибердеревня» — живой пример того, как можно совместить воедино, казалось бы, совершенно непримиримые миры и населить их узнаваемыми героями, которые ни на йоту не изменились внутри под влиянием внешнего прогресса.

Судить о проекте в целом по двум представленным сериям сложно, но кажется, что состыковка оригинального авторского замысла и зрительского интереса прошла успешно. «Кибердеревня» — продуманный до мелочей мир, в котором хочется задержаться подольше. Тем более что эта космическая миссия имеет все шансы стать успешной.