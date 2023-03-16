Официально: Джеймс Ганн лично снимет новый фильм о Супермене

Руководитель студии DC Джейс Ганн официально объявил о том, что он выступит режиссером фильма «Супермен: Наследие» (Superman: Legacy). Ранее он также сообщил, что пишет сценарий картины.

Superman: Legacy является ключевым проектом для DC, поскольку именно с него студия планирует запустить первую фазу новой версии своей супергеройской киновселенной. Согласно официальному описанию, фильм расскажет о попытках Супермена примирить свое криптонианское наследие и человеческое воспитание. Герой воплощает собой идеалы правды, справедливости и доброты в мире, который считает эти понятия старомодными.

На данный момент неизвестно, кто именно воплотит на экране новую версию Человека из стали. К этой роли точно не вернется Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Лиге справедливости» (2017), «Человеке из стали» (2013) и других фильмах старой киновселнной DC. По словам Ганна, новая версия персонажа моложе 40 лет, поэтому можно предположить, что и его потенциальный исполнитель принадлежит к этой же возрастной группе.

Хотя Кавиллу и не доведется вновь сыграть Супермена, Ганн заявил, что он является «большим фанатом» актера и обсуждает с ним варианты совместной работы в будущем. Ганн также отметил, что студия открыта к тому, чтобы сохранить некоторых других прежних актеров фильмов DC, таких как Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен) и, возможно, Эзра Миллер (Флэш).

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.