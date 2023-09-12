Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На Premier стартовал документальный мини-сериал об истории современного российского кино

На Premier стартовал документальный мини-сериал об истории современного российского кино

12 сентября 2023 13:52
На Premier стартовал документальный мини-сериал об истории современного российского кино

Проект приурочен к 30-летию кино Российской федерации.

Вчера, 11 сентября, онлайн-кинотеатр Premier эксклюзивно представил документальный мини-сериал «Кино 3.0», посвященный истории современного российского кинематографа. Фильм состоит из трех эпизодов. В них подробно освещается развитие отечественного кинопроизводства с 1992 года по настоящий момент.

В рамках сериала создатели взглянули на историю России сквозь призму кино. Авторы шоу попытались разобраться, как окружение повлияло на кинодеятелей, а также как сами творцы влияли на умы зрителей. Лента сопровождена комментариями известных актеров, режиссеров и продюсеров, в числе которых Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Алексей Нужный, Петр Буслов, Владимир Хотиненко, Петр Ануров, Сергей Сельянов, Егор Кончаловский и многие другие. Они поделились своими мыслями и взглядами о пути и переменах российского кино, а также рассказали ряд интригующих личных историй.

По словам автора идеи и креативного продюсера «Кино 3.0» Никиты Карцева, данный мини-сериал — не антология и не академическое исследование. Проект больше похож на своеобразное сочинение на тему того, что за эти тридцать лет случилось с людьми и с киноиндустрией.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Абсолютный убийца» Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Абсолютный убийца» Читать далее 13 сентября 2023
Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Читать далее 12 сентября 2023
Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Читать далее 11 сентября 2023
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Читать далее 12 сентября 2023
Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Читать далее 12 сентября 2023
Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных» Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных» Читать далее 13 сентября 2023
Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Читать далее 12 сентября 2023
Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Читать далее 12 сентября 2023
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Читать далее 12 сентября 2023
Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Читать далее 13 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше