На Premier стартовал документальный мини-сериал об истории современного российского кино

Вчера, 11 сентября, онлайн-кинотеатр Premier эксклюзивно представил документальный мини-сериал «Кино 3.0», посвященный истории современного российского кинематографа. Фильм состоит из трех эпизодов. В них подробно освещается развитие отечественного кинопроизводства с 1992 года по настоящий момент.

В рамках сериала создатели взглянули на историю России сквозь призму кино. Авторы шоу попытались разобраться, как окружение повлияло на кинодеятелей, а также как сами творцы влияли на умы зрителей. Лента сопровождена комментариями известных актеров, режиссеров и продюсеров, в числе которых Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Алексей Нужный, Петр Буслов, Владимир Хотиненко, Петр Ануров, Сергей Сельянов, Егор Кончаловский и многие другие. Они поделились своими мыслями и взглядами о пути и переменах российского кино, а также рассказали ряд интригующих личных историй.

По словам автора идеи и креативного продюсера «Кино 3.0» Никиты Карцева, данный мини-сериал — не антология и не академическое исследование. Проект больше похож на своеобразное сочинение на тему того, что за эти тридцать лет случилось с людьми и с киноиндустрией.