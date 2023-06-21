На Disney+ состоялась премьера мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

Сегодня на стриминговом сервисе Disney+ состоялся долгожданный релиз масштабного мини-сериала Marvel Studios «Секретное вторжение». Дебютный эпизод телекомикса, получивший название «Воскрешение», длится 54 минуты. Серии будут выходить в еженедельном формате до 26 июля.

В шестисерийном шпионском триллере рассказывается о возвращении Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) на Землю после продолжительного отсутствия. Бывший глава организации Щ.И.Т. узнает о коварных планах расы скруллов под предводительством опасного мятежника Гравика (Кингсли Бен-Адир). Зеленые инопланетяне со способностью перевоплощения намерены внедриться в каждую крупную правящую структуру на планете. Заручившись поддержкой Талоса (Бен Мендельсон), Марии Хилл (Коби Смолдерс) и Эверетта Росса (Мартин Фриман) легендарный шпион попытается остановить вторжение.

В основной актерский состав также вошли Эмилия Кларк, Оливия Колман, Дон Чидл, Киллиан Скотт, Кармен Эджого, Чарлэйн Вудард, Дермот Малруни и Кристофер Макдональд. Пилотную серию поставил режиссер Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»). Шоураннером выступил Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Общий критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 73%. Оценка первой серии на IMDb — 8,5 из 10.

Второй эпизод «Секретного вторжения» выйдет в следующую среду, 28 июня.