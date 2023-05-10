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На «Амедиатеке» стал доступен финальный сезон «Наследников»

10 мая 2023 16:34
На «Амедиатеке» стал доступен финальный сезон «Наследников»

Заключительные серии получили официальный русский дубляж.

Стриминговый сервис «Амедиатека» сообщил о том, что сегодня, 10 мая, на сервисе состоялась премьера заключительного четвертого сезона сериала «Наследники». В данный момент на платформе доступны лишь первые шесть эпизодов сезона, тогда как следующие четыре серии выйдут позже.

Представители сервиса добавили, что шестой сезон «Наследников» получил официальный русский дубляж от студии «Кравец-Рекордз», однако озвучка некоторых эпизодов выйдет с запозданием. Например, шестая серия получит перевод лишь 16 мая.

Стоит отметить, что «Наследников» можно посмотреть не только на «Амедиатеке», но и в других российских онлайн-кинотеатрах. Например, сериал доступен подписчикам «Кинопоиска», оформившим совместный тариф «Плюс с «Амедиатекой».

Главные роли в шестом сезоне «Наследников» исполнили Брайан Кокс («Нюрнберг»), Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех»), Сара Снук («Фрагменты женщины»), Джереми Стронг («Море соблазна») и Александр Скарсгард («Варяг»).

Заключительные серии повествуют об окончании борьбы Романа (Калкин), Шив (Снук) и Кендалла (Стронг) за власть над медиаконгломератом своего отца Логана (Кокс), а также об их попытках помешать продаже компании влиятельному технологическому магнату Лукасу Маттсону (Скарсгард).

Премьера финального десятого эпизода шестого сезона «Наследников» состоится 28 мая.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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