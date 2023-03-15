Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон будут жить вместе на ранчо в новом комедийном сериале

Закадычные друзья Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снова снимутся в одном проекте. Как передает Variety, актеры исполнят главные роли в комедийном сериале стрим-сервиса Apple TV+. Официальное название шоу пока не оглашено, но известно, в сезоне будет десять получасовых эпизодов.

Артисты сыграют пародии на самих себя. По сюжету, Харрельсон перебирается вместе с семьей на ранчо Макконахи в Техасе. На фоне совместного быта легендарной дружбе придется пройти серьезную проверку на прочность, потому что со временем возникают различные обиды и проблемы.

Создателем проекта выступает Дэвид Уэст Рид («Предсказание», «Шиттс Крик»). Макконахи и Харрельсон входят в команду исполнительных продюсеров. Производством занимается Skydance Television. Когда начнутся съемки, пока информации нет. Ранее актеры играли вместе в первом сезоне «Настоящего детектива» (2014), а также в комедиях «Эд из телевизора» (1999) и «Серфер» (2008).

Макконахи недавно озвучил Элвиса Пресли в мультсериале Netflix «Агент Элвис», а сейчас ведет переговоры о ведущей роли в новом спин-оффе «Йеллоустоуна». На прошлой неделе у Харрельсона вышла комедия Бобби Фаррелли «Чемпионы», а позднее в этом году его можно будет увидеть в мини-сериале HBO «Сантехники Белого дома». В феврале исполнитель закончил съемки в ленте Apple «Проект «Артемида».