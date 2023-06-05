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Киноафиша Новости Майкл Китон пребывает в восторге от съемок в «Битлджусе 2»

Майкл Китон пребывает в восторге от съемок в «Битлджусе 2»

5 июня 2023 11:58
Майкл Китон пребывает в восторге от съемок в «Битлджусе 2»

Работа над сиквелом проходит в очень веселой атмосфере.

Недавно Майкл Китон вернулся к образу Бэтмена во «Флэше», но уже довольно скоро он снова появится в еще одной своей знаковой роли. Сейчас актер находится в Лондоне на съемках сиквела «Битлджуса» Тима Бертона. В свежем разговоре с журналом Empire исполнитель поделился новыми впечатлениями о работе над продолжением культовой мистической комедии:

«Роль Битлджуса — это самое чертовски веселое развлечение из всех возможных, которое может подарить работа. Сниматься в этом фильме забавно и интересно. И знаете, мы делаем ленту по принципу первого фильма. В большом зале ожиданий загробной жизни есть женщина, которая в буквальном смысле леской дергает кошку за хвост, чтобы заставить ее двигаться. Я хочу, чтобы люди знали об этом, потому что это приводит меня в восторг».

По словам Китона, он обсуждал вторую часть с режиссером на протяжении многих лет и всегда они сходились во мнении, что работа над новым фильмом должна быть максимально приближенной к съемкам оригинала. В актерский состав сиквела также входят Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Джастин Теру, Кэтрин О’Хара и Уиллем Дефо. За последний вариант сценария отвечают шоураннеры «Уэнсдэй» Майлз Миллар и Альфред Гоф.

Студия Warner Bros. определила релиз «Битлджуса 2» на 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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