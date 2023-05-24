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Киноафиша Новости Люди оказываются во владениях Кинг-Конга в тизере мультсериала «Остров черепа»

Люди оказываются во владениях Кинг-Конга в тизере мультсериала «Остров черепа»

24 мая 2023 15:23
Люди оказываются во владениях Кинг-Конга в тизере мультсериала «Остров черепа»

Первый анимационный проект из вселенной MonterVerse.

Стрим-сервис Netflix представил тизер мультсериала «Остров черепа». Данное шоу является новым проектом в рамках киновселенной MonterVerse, в которую также входят фильмы «Годзилла», «Годзилла 2: Король монстров», «Конг: Остров черепа» и «Годзилла против Конга».

Хотя большинство деталей сюжета пока что держится в секрете, на данный момент известно, что сериал посвящен группе людей, оказавшихся из-за аварии на острове, населенном гигантскими монстрами. Герои вынуждены учиться выживать в суровых условиях и искать способ вернуться домой.

Тизер начинается с того, что команда рассматривает карту, на которой изображен Остров черепа. После этого действие переносится на побережье, где герои дожидаются прибытия вертолета. Неожиданно из воды появляются огромные щупальца и разрывают машину пополам, тем самым лишая людей шанса на спасение. Затем показаны несколько монстров, с которыми выжившим придется столкнуться на острове: на экране появляются гигантские крабы, крокодилы-мутанты, хищные птицы, способные без труда поднять человека в воздух, а также легендарный Кинг-Конг.

Шоураннером выступает Брайан Даффилд, ранее работавший в качестве сценариста над комедией «Любовь и монстры» и мелодрамой «Спонтанность». Анимация сериала была создана студией Powerhouse Animation, наиболее известной по шоу «Кастлвания» и «Кровь Зевса».

Премьера «Острова черепа» состоится на Netflix 22 июня.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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