Лучший фильм Йоргоса Лантимоса: доступны рецензии на фильм «Бедные-несчастные»

В рамках проходящего сейчас 80-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера нового англоязычного фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Первые зрители в восторге от картины, о чем говорит не только десятиминутная овация от взыскательной фестивальной публики, но и изобилие положительных рецензий. Так, на данный момент «Бедные-несчастные» имеют 100% одобрения критиков на основе 33 обзоров. Ниже представлены выдержки из отзывов.

Райан Латтанцио, IndieWire:

«Лучшая вещь в карьере Лантимоса… язвительно веселый, причудливый, странный, невычурный и непретенциозный фильм, в котором есть масса всего, что достойно почтения, так что попытка разобрать всё по косточкам ощущается как жалкий ответ на амбиции этой картины».

Стефани Захарек, TIME Magazine:

«На данный момент это самый совершенный фильм Лантимоса. Странная и великолепно смотрящаяся картина, которая щедра как по отношению к своим героям, так и к зрителям».

Джо-Энн Титмарш, Evening Standard:

«Лантимос вместе со своей съемочной и актерской командой сотворил восхитительный фильм, который, как и его главная героиня, отличается эксцентричностью и остроумием. Это отчасти мрачное, но прекрасное и чертовски очаровательное зрелище».

Дональд Кларк, Irish Times:

«Это необычная вариация на тему мифа о Франкенштейне — или, точнее, о невесте Франкенштейна? — которая нисколько не сбавляет обороты в постановке вопросов о дисбалансе сил между полами. Это веселый, прекрасный и колкий фильм».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«В этом фильме все — каждый кадр, каждый образ, каждая шутка, игра каждого актера — вызывает прилив воодушевления».

Кевин Мейхер, Times (UK):

«Ожидайте шквал наград от Американской киноакадемии».

Фильм повествует о девушке по имени Белла Бакстер (Эмма Стоун), которая покончила с собой из-за нападок своего жестокого супруга. Однако Белла восстает из мертвых, когда ее оживляет безумный ученый (Уиллем Дефо), пересадивший ей мозг ее нерожденного младенца. В дальнейшем Белла сходится с пронырливым адвокатом (Марк Руффало) и начинает бороться за равенство и эмансипацию.