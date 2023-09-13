Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны»

Некоторые критики называют игру актера в этом фильме едва ли не лучшей в его карьере.

Студия Paramount Pictures и компания Apple представили свежий трейлер масштабного драматического вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — одного из главных фаворитов текущего «сезона наград». В представленном ролике еще лучше раскрывается противоречивый персонаж Леонардо ДиКаприо, для которого, по мнению отдельных критиков, роль в этой картине стала одной из лучших в карьере. В основной актерский состав дорогостоящей картины также вошли Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и Джон Литгоу.

Действие разворачивается в начале XX века. После того как на землях индейского племени Осейдж были обнаружены обильные залежи нефти, многие из них обрели богатство, а местность приковала огромное внимание коварных недоброжелателей. В центре повествования — приехавший в Оклахому искать удачу ветеран Первой мировой войны Эрнест Беркхарт (ДиКаприо). Там проживает и ведет бизнес его влиятельный и алчный дядюшка Уильям Хейл (Де Ниро). Последний решает использовать племянника и сватает его в мужья девушке Молли (Гладстоун) — дочке местной зажиточной семьи. Хейл придумал хитроумный план, чтобы присвоить себе активы индейской семьи. Он хочет получить наследство, расправившись с близкими девушки, а потом и с ней самой. Когда в городке начинаются массовые убийства индейцев, это привлекает внимание агента ФБР Тома Уайта (Племонс), а Эрнест тем временем пытается хранить секреты дядюшки и разрывается между любовью и долгом перед семьей.

Сценарий трехчасовой ленты по мотивам нон-фикшена Дэвида Гранна разработали Эрик Рот («Форрест Гамп») и сам Скорсезе. Творчество писателя настолько понравилось режиссеру и ДиКаприо, что теперь они намерены вместе с Apple перенести на экраны еще одну книгу автора — «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве».

«Убийцы цветочной» луны стали одним из главных фильмов 76-го Каннского кинофестиваля. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет впечатляющие 97%. В зарубежный прокат лента попадет 20 октября, а спустя некоторое время она выйдет эксклюзивно на стриминге Apple TV+.