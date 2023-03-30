Квентин Тарантино подтвердил, что его последним фильмом станет «Кинокритик»

На прошедшей накануне Q&A-сессии в Париже Квентин Тарантино официально подтвердил информацию о том, что его будущий десятый полнометражный фильм получил название The Movie Critic («Кинокритик») и что съемки картины начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе. Вместе с тем он опроверг слухи о том, что главной героиней ленты выступит знаменитая киножурналистика и писательница Полин Кейл.

Действие «Кинокритика» развернется в 1977 году, ставшем одним из ключевых моментов для всей истории кино. Именно тогда на экраны вышли фильмы «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга, полностью изменившие киноиндустрию. Этот же год стал временем взлета американской новой волны, которое привнесло в закостеневшее искусство истории с несовершенными главными героями, меланхоличными и реалистичными взглядами на мир и трагичными концовками. В число деятелей этого направления вошли такие выдающиеся авторы, как те же Спилберг и Лукас, а также Мартин Скорсезе («Таксист»), Деннис Хоппер («Беспечный ездок») и Фрэнсис Форд Коппола («Апокалипсис сегодня»).

Кто именно станет главным действующим лицом «Кинокритика», пока неизвестно. Судя по названию ленты, Тарантино стремится показать историю Голливуда глазами стороннего наблюдателя, пишущего о кино того времени. В 70-х годах критики, в том числе Кейл, пользовались у аудитории огромным авторитетом. Одного их негативного отзыва было достаточно, чтобы отговорить зрителей от просмотра фильма и разрушить его финансовую судьбу. Помимо Кейл, в данной сфере в то время работало немало известных авторов, поэтому точно сказать, о ком именно будет фильм Тарантино, на данный момент невозможно. Не исключено, что режиссер создаст собирательный художественный образ.

Ранее Тарантино не раз заявлял о том, что завершит свою режиссерскую карьеру десятым фильмом. Если его слова окажутся правдой, то, вероятно, после осенних съемок он уйдет на покой или посвятит себя другому ремеслу.