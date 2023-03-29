Кассовые сборы «Чебурашки» достигли 7 млрд рублей

Семейная комедия «Чебурашка» установила очередной коммерческий рекорд. По информации портала «Бюллетень кинопрокатчика», накануне нашумевшая лента Дмитрия Дьяченко преодолела в странах СНГ кассовую планку в 7 млрд рублей. Из этой суммы в России фильму удалось заработать 6,75 млрд рублей — это более чем в два раза превышает показатель «Холопа» (3,044 млрд рублей) и превосходит сборы первого «Аватара» (3,5 млрд рублей).

Общее количество зрителей «Чебурашки» уже достигло 23,4 млн человек — для европейского национального кино это лучший показатель за последние тридцать лет. Сравнимая аудитория была лишь у французских лент «Бобро поржаловать!» (20,4 млн человек) и «1+1» (19,4 млн человек).

Ранее генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявлял, что картину про зверька из апельсиновой рощи будут показывать в кинотеатрах до «последнего зрителя». В планах создателей уже запланирован сиквел, но его детали пока неизвестны.

В центре сюжета — необыкновенное существо с большими ушами, попавшее из солнечной страны в приморский российский город. На новом месте Чебурашка знакомится с угрюмым садовником дендрария Геной (Сергей Гармаш), после чего герои оказываются вовлечены в противостояние с владелицей шоколадной фабрики Риммой (Елена Яковлева).

«Чебурашка» дебютировал на больших экранах 1 января. Цифровой релиз состоялся 16 марта.