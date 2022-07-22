Горячее, чем вчера. Обзор событий третьего дня 106 Кинорынка в Сочи

Третий день Кинорынка наколила не только сочинская температура (а сегодня на термометрах было зафиксировано +29 градусов), но и жаркий контент от компании RFG Distribution. Надо отдать должное