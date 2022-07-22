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Новости: обзор
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Чего стоит ждать от нового мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends
Игровая экранизация, которой достойны не только геймеры.
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25 сентября 2021 20:51
Не только секс: обзор третьего сезона сериала «Половое воспитание»
Новые проблемы у учащихся английской школы в Мурдэйле, и не все они связаны с сексом.
Написать
20 сентября 2021 15:32
Венеция-2021: «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова
Сюрреалистическая сталинская Россия, Ежовщина и музыка Shortparis как заключительная нота.
1 комментарий
13 сентября 2021 14:51
Венеция-2021: «Событие» Одри Диван
Вторая картина французской режиссерки, получившей только что «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.
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12 сентября 2021 18:12
Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта
Ода «Свингующему Лондону» как кинематографическое путешествие в прошлое.
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7 сентября 2021 13:43
Венеция-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол
Дебютная картина актрисы Мэгги Джилленхол с невероятной актерской игрой от Оливии Колман и Джесси Бакли.
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6 сентября 2021 17:58
Венеция-2021: «Рука бога» Паоло Соррентино
Самый личный фильм одного из лучших итальянских режиссеров современности.
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5 сентября 2021 13:53
Венеция-2021: «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» Пабло Ларраина
Очередная биографическая лента о сложной судьбе «королевы людских сердец».
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3 сентября 2021 19:37
Венеция-2021: «Власть пса» Джейн Кэмпион
Бесконечный неовестерн про одиноких людей.
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3 сентября 2021 12:37
Венеция-2021: «Параллельные матери» Педро Альмодовара
Открытие Венецианского кинофестиваля не самой лучшей картиной испанского мэтра.
1 комментарий
3 сентября 2021 12:35
Горячее, чем вчера. Обзор событий третьего дня 106 Кинорынка в Сочи
Третий день Кинорынка наколила не только сочинская температура (а сегодня на термометрах было зафиксировано +29 градусов), но и жаркий контент от компании RFG Distribution. Надо отдать должное
Написать
6 июня 2018 11:47
Ужасы, русалки и адреналиновый взрыв второго дня Кинорынка в Сочи
Второй день Кинорынка начался динамично и адреналиново. День был солнечный, ничего не предвещало беды, но с первых же минут зал «Жемчужины» охватил ужас. Все просто -Экспонента представил
Написать
5 июня 2018 11:46
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка
Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
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18 апреля 2018 08:41
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