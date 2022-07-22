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Ремейк
Новости: ремейк
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Сценарист «Колонии» и «Мидуэя» займется ремейком «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом
Продюсируют проект режиссеры «Мстителей: Финал».
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15 июля 2021 16:33
Кевин Файги намерен добиться выхода блокбастера про супергероинь Marvel
Его вдохновила знаменитая сцена из «Мстителей: Финал».
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28 октября 2020 12:01
Спустя 37 лет: культовый фильм «Танец-вспышка» превратят в сериал
Главную роль сыграет чернокожая актриса.
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26 октября 2020 13:11
Сын Стивена Кинга готов заняться ремейком фильма «Максимальное ускорение»
Джо Хилл делится мыслями о перезапуске.
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23 октября 2020 13:31
Пинки и Брейн возвращаются в первом трейлере перезапуска «Озорных анимашек»
Премьера ремейка запланирована на ноябрь.
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23 октября 2020 12:32
Скарлетт Йоханссон сыграет в современном ремейке «Невесты Франкенштейна»
Поставит кино режиссер «Фантастической женщины».
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23 октября 2020 11:41
В сети перечислили исторические ошибки в мультфильме «Мулан»
Twitter иногда может быть и образовательной площадкой.
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19 октября 2020 13:13
Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман
Никаких подробностей пока не известно.
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13 октября 2020 15:00
Зак Эфрон снимется в ремейке «Воспламеняющей взглядом» по Стивену Кингу
Проект ведут к экранам Universal и Blumhouse.
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30 сентября 2020 15:23
Disney снимет «Короля льва 2» и раскроет предысторию Муфасы
Поставит сиквел режиссер «Лунного света».
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30 сентября 2020 12:40
Без Стива Мартина: Warner Bros. готовит латиноамериканский ремейк «Отца невесты»
Сюжет комедии обещают немного изменить, чтобы было интереснее.
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28 сентября 2020 14:03
Слухи: по культовой игре GTA V снимут фильм
Возможно, он появится на экранах до выхода GTA VI.
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25 сентября 2020 14:08
Сборы «Мулан» на Disney+ перевалили за четверть миллиарда долларов
И это один из лучших кассовых стартов за всю историю кино.
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17 сентября 2020 12:03
Джейк Джилленхол сыграет в триллере про похищение от Антуана Фукуа
Сценаристом нового проекта стал шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто.
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16 сентября 2020 14:32
«Потрясающий визуал и экшн»: отзывы критиков на «Мулан» появились в Сети
Фильм, сделанный для Китая, но говорящий на актуальные темы для Запада.
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4 сентября 2020 10:50
«Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк
Создатели фантастической комедии будут ориентироваться на оригинал 1963 года.
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25 августа 2020 11:33
Вместе с «Доводом»: «Новые мутанты» и «Мулан» снова поменяли дату премьеры
В релизной сетке произошла очередная перестройка.
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19 августа 2020 15:19
Рэйчел Вайс снимется в сериальном ремейке «Связанных насмерть»
Главным героям поменяют пол, но от фирменного стиля Кроненберга создатели проекта отказываться не собираются.
Написать
19 августа 2020 14:24
Слухи: ремейк хоррора «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2021 году
Классику Уильяма Фридкина хотят как можно скорее переосмыслить.
Написать
19 августа 2020 14:11
Вышел первый трейлер фильма «Черный дрозд» с Кейт Уинслет и Сьюзен Сарандон
Большое семейство собирается на праздник, не подозревая, что мать планирует покончить с собой после его окончания.
1 комментарий
19 августа 2020 10:41
Актуально: вышел трейлер сериала «Утопия» о загадочном вирусе
Спасать планету будет команда ученых во главе со звездой сериала «Офис» и группа любителей комиксов.
Написать
19 августа 2020 09:50
«Самолетом, поездом, машиной»: Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке комедии 80-х
В оригинале главные роли воплотили Стив Мартин и Джон Кэнди.
1 комментарий
18 августа 2020 13:27
Зак Эфрон снимется в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец»
Проект разрабатывается с прицелом на премьеру в недрах Disney+.
Написать
11 августа 2020 15:00
Том Хэнкс выбрал роль в «Пиноккио» Роберта Земекиса
Актер вновь поработает под началом режиссера «Форреста Гампа» и «Изгоя».
Написать
6 августа 2020 14:55
«Это становится опасно»: вышел первый трейлер сериала «Утопия»
Переосмысленная Джессика Хайд предстанет на зрительский суд уже этой осенью.
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24 июля 2020 16:18
Представлены первые кадры американского ремейка сериала «Утопия»
За сценарий проекта отвечает писательница Гиллиан Флинн.
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22 июля 2020 10:42
Без расизма: звезда сериала «Супергерл» требует «темнокожий» ремейк «Тарзана»
Более удачный момент для такой просьбы представить себе сложно.
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14 июля 2020 13:27
Люк Эванс признался, чего ждать от приквел-сериала по «Красавице и чудовищу»
Актер очень воодушевлен проектом.
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13 июля 2020 09:11
Оскар Айзек и Мишель Уильямс снимутся в ремейке сериала Ингмара Бергмана
Разработка проходит в недрах HBO.
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10 июля 2020 14:45
Universal перенесла премьеры ремейка «Кэндимена» и сиквелов «Хэллоуина»
Началась массовая миграция хорроров киностудии по премьерной сетке.
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9 июля 2020 11:12
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