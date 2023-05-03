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Киноафиша Новости К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»

К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»

3 мая 2023 15:29
К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»

Cемейная история о дружбе, любви и детях.

На этой неделе в Москве завершились съемки многосерийной лирической комедии «Мастодонт». Ведущие роли в сериале сыграли Федор Добронравов, Елена Яковлева и Ольга Медынич.

К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»

В центре сюжета — одинокий вдовец Виктор Молодцов (Добронравов), проживающий свои будни по одному и тому же распорядку. Он честно трудится в мэрии Зауральска и является образцовым примером человека из народа. По дороге на работу он всегда приветлив и общителен. В его однотипной жизни внезапно происходит перемена. Протагонист узнает о визите важной гостьи из Москвы в лице Тамары Николаевны (Яковлева) — она является его первой любовью. Вскоре выясняется, что от Тамары у него есть взрослая дочь, Екатерина Викторовна Кулик (Медынич). 38-летняя Екатерина руководит департаментом в Министерстве цифрового и перспективного развития РФ. Будучи честным человеком старой закалки, Виктор намерен найти подходящий способ, чтобы наладить отношения с дочерью.

К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»

В остальной актерский состав вошли Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин и другие. Режиссерами выступили Станислав Довжик и Марат Ким. Производство курирует компания «Эволюшн пикчерз» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Минцифры РФ.

«Мастодонт» стартует на онлайн-платформах в сентябре этого года.

Фото: «Эволюшн пикчерз»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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