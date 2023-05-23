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Киноафиша Новости «Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир»

«Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир»

23 мая 2023 10:14
«Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир»

Шоу было тело принято на премьере, но последующие оценки критиков оказались не столь однозначными.

В сети появились первые отзывы о драматическом сериале «Кумир». Критики посмотрели первые два эпизода шоу на дебютном показе, прошедшем на Каннском фестивале в этот понедельник, 22 мая, и поделились мнениями об увиденном в социальных сетях.

Главные роли в шоу исполняют Лили-Роуз Депп («Король Англии»), Сюзанна Сон («Красная ракета»), Трой Сиван («Три месяца») и музыкант Эйбел Макконен Тесфайе («Неограненныые алмазы»), также известный как The Weeknd. Режиссером выступил Сэм Левинсон («Эйфория»). В центре сюжета — крупная поп-звезда (Депп), вступившая в сложные отношения с лидером культа (The Weeknd).

Гости премьеры остались в восторге от сериала, однако последующие отзывы в интернете оказались не столь однозначными. Многие журналисты были шокированы запредельной откровенностью и обилием сцен секса в шоу. Об этом упоминает в своем посте автор Variety Рамин Сетуде (@RaminSetoodeh):

«Дебютный показ «Кумира» на Каннском фестивале вызвал множество сильных реакций в спектре от «Я ненавижу это шоу» до «Телевизионного кликбейта» и «Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп».

Критик The New York Times Кайл Бьюкенен (@kylebuchanan) также принял шоу прохладно:

«Кумир», или «50 оттенков Тесфайе» — это порнографическая одиссея с грудью Лили Роуз-Депп и сальным хвостиком The Weeknd в главных ролях. Мне нравится, что выход этого сериала ознаменует собой начало ребрендинга HBO Max».

Эрик Кон (@erickohn) из IndieWire написал, что сериал напоминает взрывную смесь нескольких известных фильмов и сериалов из прошлого:

«Да, в «Кумире» есть атмосфера «Эйфории», которую вы ожидаете, но на самом деле этот сериал больше похож на микс «Черного лебедя», «Наследников» и «Секретарши», взорвавшийся в блендере. Приготовьтесь к жарким спорам...».

Татьяна Сигель (@TatianaSiegel27), также представляющая Variety, заявила, что шоу вполне соответствует привычному стилю Левинсона, ранее работавшего над триллерами «Глубокие воды» и «Нация убийц»:

«Только что завершилась премьера «Кумира». Поклонники Сэма Левинсона не будут разочарованы».

Премьера «Кумира» состоится на телеканале HBO 4 июня.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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