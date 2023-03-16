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Киноафиша Новости Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»

Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»

16 марта 2023 13:48
Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»

Вместе с режиссером на снимках запечатлены Генри Кавилл и другие актеры.

Режиссер Гай Ричи представил первые фотографии со съемок своего шпионского боевика «Министерство неджентльменской войны», ведущую роль в котором играет Генри Кавилл. На представленных снимках, стилизованных под старые фотокарточки, вместе с самим постановщиком и центральной звездой фигурируют Алан Ричсон, Генри Голдинг, Алекс Петтифер и Хиро Файнс Тиффин. Производство картины идет с середины февраля, поэтому работа сейчас в самом разгаре.

Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»

Действие развернется в 1939 году, а в центре повествования окажется отряд бесстрашных бойцов, сформированный по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и писателя Яна Флеминга. По сюжету, разведчики сражаются в тылу врага, прибегая к самым изощренным и «грязным» способам ведения боя, что помогает им вселять ужас в противников.

Гай Ричи поделился фото со съемок фильма «Министерство неджентльменской войны»

В остальной актерский состав входят Эйса Гонсалес, Кэри Элвес, Генри Зага, Бабс Олусанмокун, Энрике Сага и Тиль Швайгер. В основу фильма легла одноименная книга Дэмиена Льюиса. Адаптацией литературного первоисточника вместе с Ричи занимались Араш Амель («Частная война»), а также авторы «Бойца» Пол Тэймеси и Эрик Джонсон. Исполнительным продюсером выступает Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»).

Североамериканским прокатом «Министерства неджентльменской войны» займется студия Lionsgate. Конкретная дата релиза еще не объявлена, но известно, что премьера состоится в 2024 году.

Фото: Daniel Smith; Guy Ritchie
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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