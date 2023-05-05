Финальная серия «Наследников» будет представлять собой полнометражный фильм

Композитор сериала «Наследники» Николас Брителл сообщил о том, что продолжительность финальной серии шоу (десятый эпизод четвертого сезона) будет практически равна хронометражу полнометражного фильма и составит 90 минут. В новом интервью для Variety Брителл сказал:

«Он длится 90 минут. Это огромный эпизод, практически фильм».

Постановщиком выступил исполнительный продюсер сериала Марк Майлод, также известный по таким шоу, как «Меню» и «Любовники». Шоураннером является Джесси Армстронг («Вице-президент»). В главных ролях — Киран Калкин («Фарго»), Джереми Стронг («Джентльмены»), Сара Снук («Фрагменты женщины») и Александр Скарсгард («Бесконечный бассейн»).

В финале шоу будет показано окончание противостояния Романа (Калкин), Кендалла (Стронг) и Шивы (Снук) за контроль над Waystar Royco после смерти своего отца Логана Роя (Брайан Кокс). Весь сезон герои отчаянно боролись против потенциальной сделки по продаже своего семейного медиаконгломерата технологическому магнату Лукасу Матссону (Скарсгард).

Премьера десятой серии четвертого сезона «Наследников» состоится на HBO 28 мая.