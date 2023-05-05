Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чужой. Вторжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Финальная серия «Наследников» будет представлять собой полнометражный фильм

Финальная серия «Наследников» будет представлять собой полнометражный фильм

5 мая 2023 14:52
Финальная серия «Наследников» будет представлять собой полнометражный фильм

Хронометраж заключительной серии составит полтора часа.

Композитор сериала «Наследники» Николас Брителл сообщил о том, что продолжительность финальной серии шоу (десятый эпизод четвертого сезона) будет практически равна хронометражу полнометражного фильма и составит 90 минут. В новом интервью для Variety Брителл сказал:

«Он длится 90 минут. Это огромный эпизод, практически фильм».

Постановщиком выступил исполнительный продюсер сериала Марк Майлод, также известный по таким шоу, как «Меню» и «Любовники». Шоураннером является Джесси Армстронг («Вице-президент»). В главных ролях — Киран Калкин («Фарго»), Джереми Стронг («Джентльмены»), Сара Снук («Фрагменты женщины») и Александр Скарсгард («Бесконечный бассейн»).

В финале шоу будет показано окончание противостояния Романа (Калкин), Кендалла (Стронг) и Шивы (Снук) за контроль над Waystar Royco после смерти своего отца Логана Роя (Брайан Кокс). Весь сезон герои отчаянно боролись против потенциальной сделки по продаже своего семейного медиаконгломерата технологическому магнату Лукасу Матссону (Скарсгард).

Премьера десятой серии четвертого сезона «Наследников» состоится на HBO 28 мая.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Читать далее 3 мая 2023
Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Читать далее 4 мая 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Читать далее 5 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 6 мая 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Читать далее 5 мая 2023
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Читать далее 5 мая 2023
Related video