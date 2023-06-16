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Киноафиша Новости Фильм «Бэтмен: Отважный и смелый» снимет режиссер «Флэша» Андрес Мускетти

Фильм «Бэтмен: Отважный и смелый» снимет режиссер «Флэша» Андрес Мускетти

16 июня 2023 15:43
Фильм «Бэтмен: Отважный и смелый» снимет режиссер «Флэша» Андрес Мускетти

Также постановщик заключил со студией Warner Bros. многолетний контракт.

Слухи, витавшие по сети на протяжении последних недель, официально подтвердились. Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти выступит постановщиком грядущего кинокомикса «Бэтмен: Отважный и смелый», в котором будет представлен обновленный Брюс Уэйн и его юный сын Дэмиен Уэйн в качестве Робина.

По словам руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана, Мускетти был их единственным кандидатом на пост режиссера. Ниже приведен коллективный комментарий дуэта для Deadline:

«Мы посмотрели «Флэша» еще до того, как возглавили DC Studios, поэтому заранее понимали, что имеем дело не только с очень дальновидным режиссером, но и с истинным поклонником DC. Он снял по-настоящему великолепный фильм: смешной, эмоциональный и захватывающий. Близость и любовь Андреса к этим персонажам и этому миру чувствуется буквально в каждом кадре. Так что когда пришло время выбирать постановщика для «Отважного и смелого», у нас на примете был только один человек. К счастью, Андрес согласился, а его сестра Барбара стала продюсером. Так и был запущен процесс. Они представляют собой невероятную команду, и мы не можем представить себе более достойных партнеров, с которыми мы отправимся в это захватывающее приключение по киновселенной DC».

В дополнение к этому студия Warner Bros. заключила с продюсерской компанией Мускетти Double Dream многолетний эксклюзивный контракт. Теперь он и его сестра будут разрабатывать для платформ корпорации разнообразный контент. В настоящий момент кинематографист снимает для канала HBO и стрим-сервиса Max многосерийный приквел хоррор-дилогии «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри». После этого он вплотную займется своим блокбастером о Бэтмене и Робине.

«Флэш» уже стартовал в мировом прокате. Ожидается, что к концу выходных в активе картины с Эзрой Миллером будет примерно $155­–$165 млн, включая порядка $70–$80 млн по США.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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