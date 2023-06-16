Фильм «Бэтмен: Отважный и смелый» снимет режиссер «Флэша» Андрес Мускетти

Слухи, витавшие по сети на протяжении последних недель, официально подтвердились. Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти выступит постановщиком грядущего кинокомикса «Бэтмен: Отважный и смелый», в котором будет представлен обновленный Брюс Уэйн и его юный сын Дэмиен Уэйн в качестве Робина.

По словам руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана, Мускетти был их единственным кандидатом на пост режиссера. Ниже приведен коллективный комментарий дуэта для Deadline:

«Мы посмотрели «Флэша» еще до того, как возглавили DC Studios, поэтому заранее понимали, что имеем дело не только с очень дальновидным режиссером, но и с истинным поклонником DC. Он снял по-настоящему великолепный фильм: смешной, эмоциональный и захватывающий. Близость и любовь Андреса к этим персонажам и этому миру чувствуется буквально в каждом кадре. Так что когда пришло время выбирать постановщика для «Отважного и смелого», у нас на примете был только один человек. К счастью, Андрес согласился, а его сестра Барбара стала продюсером. Так и был запущен процесс. Они представляют собой невероятную команду, и мы не можем представить себе более достойных партнеров, с которыми мы отправимся в это захватывающее приключение по киновселенной DC».

В дополнение к этому студия Warner Bros. заключила с продюсерской компанией Мускетти Double Dream многолетний эксклюзивный контракт. Теперь он и его сестра будут разрабатывать для платформ корпорации разнообразный контент. В настоящий момент кинематографист снимает для канала HBO и стрим-сервиса Max многосерийный приквел хоррор-дилогии «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри». После этого он вплотную займется своим блокбастером о Бэтмене и Робине.

«Флэш» уже стартовал в мировом прокате. Ожидается, что к концу выходных в активе картины с Эзрой Миллером будет примерно $155­–$165 млн, включая порядка $70–$80 млн по США.