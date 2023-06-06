Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» выпустила первый трейлер сказочного отечественного фильма «По щучьему велению».

Главный герой — житель волшебного мира Емеля (Никита Кологривый). Однажды он поймал Щуку, способную исполнить три его желания. Первые два он тут же израсходовал на пустяки, а третье решил приберечь. Вознамерившись добиться руки принцессы Анфисы (Алина Алексеева), Емеля отправился свататься на царский двор, где ему было выставлено жесткое условие: он сможет жениться на Анфисе лишь тогда, когда пройдет сложнейшие задания, которые потребуют от него проявить истинную силу, смелость и смекалку. А если герой не справится с ними, то тут же лишится головы. Емеля соглашается на испытания и в компании Щуки, обернувшейся обычной девушкой Василисой (Мила Ершова), отправляется в большое путешествие, чтобы найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном и посетить темное королевство Кощея.

В фильме также снялись Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и другие.Режиссером картины выступает Александр Войтинский, наиболее известный по комедии «Призрак» и сериалу «Метод 2». Сценарий был написан Александром Архиповым («Вольная грамота») на основе множества приведений русского фольклора. В разработке проекта также принимают участие специалисты, работавшие над фильмом «Конек-горбунок» (2020).

«По щучьему велению» выйдет в российский прокат 26 октября.