Джонни Кейджа в «Мортал Комбат 2» может сыграть звезда «Пацанов» Карл Урбан

Создатели продолжения «Мортал Комбат» определились с актером, который сыграет Джонни Кейджа. Согласно The Wrap, роль знаменитого бойца воплотит звезда «Пацанов» Карл Урбан. По данным СМИ, переговоры с New Line Cinema уже находятся на финишной стадии.

Для Урбана это будет не только первая крупная роль в кино после «Пацанов», но и способ реабилитироваться в контексте экранизации видеоигр. В 2005 году исполнитель сыграл вместе с Дуэйном Джонсоном в провалившейся киноадаптации шутера Doom.

Сюжет второй части пока держится в секрете, но на появление Кейджа есть прямое указание в финале оригинального фильма. По слухам, из новых персонажей в сиквеле появятся Шао Кан, Барака, Синдел, Куан Чи и принцесса Китана.

В новой киноверсии культового файтига сыграли Льюис Тан, Джессика Макнэми, Луди Линь, Мехкад Брукс, Хироюки Санада, Джош Лоусон, Таданобу Асано, Макс Хуан, Сиси Стрингер и Нэйтан Джонс. Многие из них должны вернуться в сиквеле. Что касается Джо Таслима и Чинь Ханя, воплотивших Саб-Зиро и Шан Цзунга, то на их возвращение недавно намекнул продюсер Тодд Гарнер, разместивший с актерами совместное селфи.

Режиссером снова выступит Саймон Маккуойд. Сценарий написал шоураннер сериала Marvel «Лунный рыцарь» Джереми Слейтер. Съемки «Мортал Комбат 2» начнутся в июне и пройдут в Австралии.