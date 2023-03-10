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Киноафиша Новости Дженна Ортега договаривается о главной роли в «Битлджюсе 2» Тима Бертона

Дженна Ортега договаривается о главной роли в «Битлджюсе 2» Тима Бертона

10 марта 2023 11:34
Дженна Ортега договаривается о главной роли в «Битлджюсе 2» Тима Бертона

Звезда «Уэнсдэй» воплотит на экране героиню, некогда сыгранную Вайноной Райдер.

По информации The Hollywood Reporter, Дженна Ортега ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в новом фильме Тима Бертона «Битлджюс 2». Актриса претендует на роль дочери Лидии Дитц, которую в оригинальном фильме сыграла Вайнона Райдер. Если сделка состоится, то этот проект станет уже второй совместной работой Ортеги и Бертона: ранее они уже работали вместе над популярным сериалом «Уэнсдэй» от Netflix.

Оригинальный «Битлджюс» (1988) повествует о Адаме (Алек Болдуин) и Барбаре (Джина Дэвис) Мейтлендах, погибших в автокатастрофе. Став призракам в собственном доме, семейная пара решает ни при каких обстоятельствах не позволить живым людям заселить его. К несчастью, вскоре их жилище покупает семья Дитцов, состоящая из Чарльза (Джеффри Джонс), Делии (Кэтрин О’Хара) и их дочери Лидии (Райдер). Попав в безвыходную ситуацию, Адам и Барбара обращаются за помощью к «био-экзорцисту» Битлджюсу (Майкл Китон).

О возможности появления сиквела было впервые объявлено еще в 2013 году, когда Китон заявил, что обсуждал с Бертоном потенциальное продолжение. В 2015 году Райдер подтвердила, что фильм находится в разработке. Производством сиквела в течение некоторого времени занималась Warner Bros., но в феврале прошлого года он официально перешел в руки продюсерской компании Брэда Питта Plan B. Хотя многие детали проекта остаются неизвестными, Китон точно вернется к роли Битлджюса в будущем фильме.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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