Даррен Аронофски снимет для студии A24 байопик об Илоне Маске

«Рад, что этим занимается Даррен. Он один из лучших», — написал по этому поводу Маск.

Как сообщает ресурс Puck, знаменитый режиссер Даррен Аронофски занял режиссерское кресло биографического фильма об изобретателе и предпринимателе Илоне Маске. В основу картины ляжет официальная биография Маска, написанная журналистом Уолтером Азейксоном. Примечательно, что ранее по книге Айзексона был снят байопик «Стив Джобс» (2015) с Майклом Фассбендером в заглавной роли.

Сообщается, что за права на предстоящую картину конкурировали разные студии и кинематографисты. Победителем из этой борьбы вышла A24. Аронофски, выпустивший в прошлом году драму «Кит» с Бренданом Фрейзером, известен своим сюрреалистическим киностилем, который часто включает психологические элементы. В его фильмографии можно выделить такие работы, как «Реквием по мечте» (2000), «Черный лебедь» (2010) и «мама!» (2017).

Маск прославился на весь мир, основав в 2002 году компанию SpaceX, которая занимается производством космических кораблей. Он также был одним из первых инвесторов «Теслы», в дальнейшем став председателем правления этой автомобильной компании. Данный пост Маск покинул в 2018 году после того, как против него возбудила иск Комиссия по ценным бумагам. В прошлом году он купил соцсеть Twitter за $44 млрд, переименовав ее затем в X. На данный момент Маск является самым богатым человеком в мире. По состоянию на октябрь 2023 года Bloomberg и Forbes оценивают его активы в $200 млрд.