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Киноафиша Новости Аарон Тейлор-Джонсон получил роль в «Носферату» Роберта Эггерса

Аарон Тейлор-Джонсон получил роль в «Носферату» Роберта Эггерса

6 марта 2023 11:56
Аарон Тейлор-Джонсон получил роль в «Носферату» Роберта Эггерса

Съемки уже начались.

Звезда дилогии «Пипец» и экшена «Быстрее пули» Аарон Тейлор-Джонсон подписался на новый крупный проект. Согласно Deadline, актер присоединился к звездному касту ремейка «Носферату», которым занимается режиссер Роберт Эггерс («Варяг», «Маяк», «Ведьма»). Подробности роли пока не раскрываются.

Вместе Тейлором-Джонсоном в картине задействованы Лили-Роуз Депп («Кумир»), Билл Скарсгард («Варвар»), Николас Холт («Великая»), Эмма Коррин («Корона») и Уиллем Дефо («Тень вампира»). Также к исполнительскому ансамблю примкнули Ралф Айнесон («Игра престолов») и Саймон Макберни («Всевидящее око»).

Действие развернется в Германии XIX века. Главная героиня истории — молодая девушка Эллен Гуттер (Депп), привлекшая внимание древнего трансильванского вампира (Скарсгард). Голодный кровосос становится одержим красавицей, что оборачивается для нее чередой жутких наваждений и грозит неминуемой смертью, если она что-нибудь не предпримет.

Съемки «Носферату» стартовали на прошлой неделе в Праге. Эггерс выступает режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером картины. Прокатом мистической драмы займется студия Focus Features. Дата релиза пока не установлена.

Тейлор-Джонсон недавно закончил работу над экшеном «Каскадер», в котором его партнером выступил Райан Гослинг, а в октябре этого года артиста можно будет увидеть в супергеройском блокбастере «Крэйвен-охотник».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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