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Постер фильма Волосы моей дочери
6.8
Волосы моей дочери - این فیلم اولی، غافلگیرمان می‌کند؟ / شهاب حسینی در فیلم جدید رها
Киноафиша Фильмы Волосы моей дочери
6.8

Волосы моей дочери

, 2025
Raha
Иран / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Волосы моей дочери
6.8
Пойду 0
Не пойду 0
Волосы моей дочери - این فیلم اولی، غافلگیرمان می‌کند؟ / شهاب حسینی در فیلم جدید رها
Волосы моей дочери  این فیلم اولی، غافلگیرمان می‌کند؟ / شهاب حسینی در فیلم جدید رها

О фильме

Раха изучает анимацию в университете. В тот момент, когда ей нужно сдавать учебную работу, у неё крадут ноутбук. Чтобы купить новый, ей приходится обрезать свои длинные волосы и продать их. На вырученные деньги её отец Тохид покупает подержанный ноутбук, и это оборачивается большой неприятностью, потому что свои права на него заявляет состоятельная семья. По мере нарастания конфликта Тохид сталкивается с суровой реальностью, которая меняет его жизнь и оказывает влияние на будущее всей его семьи.

В ролях

Шахаб Хоссейни
Шахаб Хоссейни
Tohid
Ghazal Shakeri
Soraya
Йоха Исмаилифер
Raha
Арман Мирзаи
Мохаммед Реза Самиан
Arash
Arman Mirzaei
Soheil
Mahni Mehrpour
Mina
Hadi Eftekharzadeh
Farzad Raha
Режиссер Хесам Фарахманд
Сценарист Mohammad Ali Hoseini
Композитор Фардин Халатбари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 31 января 2025
Дата выхода
2 февраля 2025 Иран
Другие названия
Raha, My Daughter's Hair, Волосы моей дочери

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 16 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Волосы моей дочери - این فیلم اولی، غافلگیرمان می‌کند؟ / شهاب حسینی در فیلم جدید رها
Волосы моей дочери این فیلم اولی، غافلگیرمان می‌کند؟ / شهاب حسینی در فیلم جدید رها
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Отзывы о фильме

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