Раха изучает анимацию в университете. В тот момент, когда ей нужно сдавать учебную работу, у неё крадут ноутбук. Чтобы купить новый, ей приходится обрезать свои длинные волосы и продать их. На вырученные деньги её отец Тохид покупает подержанный ноутбук, и это оборачивается большой неприятностью, потому что свои права на него заявляет состоятельная семья. По мере нарастания конфликта Тохид сталкивается с суровой реальностью, которая меняет его жизнь и оказывает влияние на будущее всей его семьи.