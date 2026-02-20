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8.4
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The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival
8.4
The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival
, 2024
The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival
Польша / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
8.4
В ролях
Victoria De Lempicka
Self
Marisa De Lempicka
Self
Paula Birnbaum
Self
Cristina de Lempicka
Self
Иден Эспиноза
Self
Matt Gould
Self
Carson Kreitzer
Self
Scott Niichel
Self
Anne Paddy
Self
Julie Rubio
Self
Режиссер
Julie Rubio
Сценарист
Amy Harrison
,
Julie Rubio
Композитор
Cadence Hira
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$93 975
Производство
East Meets West Productions
Другие названия
The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival, The True Story of Tamara de Lempicka and the Art of Survival
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Рейтинг фильма
8.4
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Обновлено 20 февраля 2026
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