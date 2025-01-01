Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова

Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться

Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном

100% свежести и 8.1 на IMDb: в декабре россиян ждет новинка от режиссера «Олдбоя» — в главной роли Фронтмен из «Игры в кальмара»

«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться

«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить

«Смотрел и радовался»: эта российская драма обогнала в прокате «Грабителя с крыши» с Татумом — за сутки заработала почти в 3 раза больше

Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)

«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя

«А по гороскопу ты кто?»: только прирожденные сериаломаны помнят знаки зодиака 5 героев — от «Теории большого взрыва» до «Очень странных дел»