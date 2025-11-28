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Постер фильма Дело для рыбака
5.7
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5.7

Дело для рыбака

, 2013
Prípad pro rybáre
Чехия / криминал, детектив / 18+
Постер фильма Дело для рыбака
5.7

О фильме

Мужчина расследует запутанное убийство вместо того, чтобы насладиться заслуженным отпуском.

В ролях

Виктор Прейсс
Vasátko
Дэвид Матасек
Horác
Ян Долански
Bor
Матей Гадек
Podpera
Ilona Svobodová
Modrovouska
Клара Мелишкова
Liska
Иржи Дворжак
Иржи Дворжак
Tylínek
Мирослав Таборски
Colleague
Мартин Мышичка
Мартин Мышичка
Pavel Rímský
Lucie Polisenská
Иржи Штребл
Режиссер Lucie Belohradská
Сценарист Jana Knitlová, Hana Prosková
Композитор Vratislav Srámek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2013
Производство Ceská Televize
Другие названия
Prípad pro rybáre, Дело для рыбака

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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