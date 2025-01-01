Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Royal Ballet & Opera 2025/26: The Magic Flute
опера
Страна
Великобритания
Продолжительность
3 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
21 апреля 2026
Дата выхода
21 апреля 2026
Германия
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Julia Bullock
Amitai Pati
Huw Montague Rendall
Kathyrn Lewek
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
