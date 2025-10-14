Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Манекен
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Манекен

Манекен

The Mannequin
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 октября 2025
Премьера в мире 14 октября 2025
Производство Five Horizons Media, Shatterproof Films
Другие названия
The Mannequin, O Manequim, Манекен
Режиссер
Джон Берардо
Джон Берардо
В ролях
Изабелла Гомес
Изабелла Гомес
Lindsay LaVanchy
Кристл Мартин
Джон Берардо
Джон Берардо
Jack Sochet
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше