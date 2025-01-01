Смотрите реально нереальное кино и погружайтесь в атмосферу космоса, фантастических миров и приключений в уникальном полнокупольном кинотеатре! Первый художественный полнокупольный фильм о великом лётчике, трижды Герое Советского Союза — Александре Ивановиче Покрышкине. Это история человека, чья мечта стать пилотом стала делом всей жизни, а смелость и нестандартное мышление изменили ход воздушных сражений. Фильм раскрывает путь героя от детского восхищения самолётами до фронтовых подвигов и создания легендарной тактики «высота – скорость –манёвр – огонь». Благодаря полнокупольному формату зритель не просто наблюдает, а буквально оказывается внутри событий, чувствуя напряжение сражений, силу характера и дух времени. В основе — реальные события и уникальные съёмки с использованием технологии 360°, дополненные захватывающими 3D-сценами. Это не только визуальное погружение, но и эмоциональное переживание, способное вдохновить и напомнить о настоящем.