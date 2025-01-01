Молодая блондинка заходит в отель и снимает комнату на ночь. В качестве провожатого она выбирает самого молодого из двух коридорных. В комнате она предлагает ему 2 тысячи долларов за то, чтобы тот женился на ней. Свадьба, которую можно будет аннулировать позднее, должна произойти обязательно этой ночью. Парень соглашается. Они отправляются к мировому судье и его жене. Разбуженный судья соглашается признать их мужем и женой. Во время церемонии молодая женщина вынимает из сумки скальпель и вонзает его в живот судье. Она успевает еще пару раз всадить свое оружие, прежде чем исчезнуть в ночи. Полиция начинает расследование. В гостинице женщина зарегистрировалась под именем Мириам Уэбстер. Когда полиция добирается до этой женщины, она узнает, что у Мириам есть сестра Уоррен, которая унаследовала на приближающийся день рождения десять миллионов долларов.

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