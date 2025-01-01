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Киноафиша Фильмы Со склоностью к убийству

Со склоностью к убийству

Homicidal 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодая блондинка заходит в отель и снимает комнату на ночь. В качестве провожатого она выбирает самого молодого из двух коридорных. В комнате она предлагает ему 2 тысячи долларов за то, чтобы тот женился на ней. Свадьба, которую можно будет аннулировать позднее, должна произойти обязательно этой ночью. Парень соглашается. Они отправляются к мировому судье и его жене. Разбуженный судья соглашается признать их мужем и женой. Во время церемонии молодая женщина вынимает из сумки скальпель и вонзает его в живот судье. Она успевает еще пару раз всадить свое оружие, прежде чем исчезнуть в ночи. Полиция начинает расследование. В гостинице женщина зарегистрировалась под именем Мириам Уэбстер. Когда полиция добирается до этой женщины, она узнает, что у Мириам есть сестра Уоррен, которая унаследовала на приближающийся день рождения десять миллионов долларов.
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1961
Производство William Castle Productions
Режиссер
Уильям Касл
В ролях
Glenn Corbett
Patricia Breslin
Евгения Леонтович
Alan Bunce
Richard Rust
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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