В детстве Ичи обижали сверстники. Поэтому он вырос полным психом: убил родителей и попал под влияние босса одной из мощнейших преступных группировок, который использовал парня для устранения конкурентов. Но однажды сам босс внезапно исчезает, причем не один, а с солидным чемоданом, набитым деньгами. Вскоре в одном из отелей находят его труп в луже крови и вывернутыми наизнанку органами. Его ближайшие друзья пытаются найти убийцу и подвергнуть его не менее страшной смерти. Правда они не знают, что убийца буквально дышит им в спину, работая вместе с ними над этим убийством. Ведь это сам Ичи: Как бы медленно не проходило расследование, но круг подозреваемых сужается и скоро вся жизнь Ичи повернет свое «привычное» русло…

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