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Постер фильма Ичи-киллер
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Киноафиша Фильмы Ичи-киллер

Ичи-киллер

Koroshiya 1 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В детстве Ичи обижали сверстники. Поэтому он вырос полным психом: убил родителей и попал под влияние босса одной из мощнейших преступных группировок, который использовал парня для устранения конкурентов. Но однажды сам босс внезапно исчезает, причем не один, а с солидным чемоданом, набитым деньгами. Вскоре в одном из отелей находят его труп в луже крови и вывернутыми наизнанку органами. Его ближайшие друзья пытаются найти убийцу и подвергнуть его не менее страшной смерти. Правда они не знают, что убийца буквально дышит им в спину, работая вместе с ними над этим убийством. Ведь это сам Ичи: Как бы медленно не проходило расследование, но круг подозреваемых сужается и скоро вся жизнь Ичи повернет свое «привычное» русло…
Страна Япония
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2001
Бюджет $1 400 000
Сборы в мире $80 631
Производство Omega Project, Toho, Omega Micott Inc.
Другие названия
Koroshiya 1, Ichi the Killer, Ichi el asesino, Ichi le tueur, Ichi zabójca, Ichi, o Assassino, Ici Ubica, Katil Ichi, Koroshiya ichi, Sát Thủ Số 1, Ичи-киллер, Ічі-кілер, 이치, 더 킬러, 杀手阿一, 殺し屋1, 殺手阿1, 殺手阿一
Режиссер
Такаси Миике
Такаси Миике
В ролях
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Нао Омори
Нао Омори
Синья Цукамото
Синья Цукамото
Сусуму Терадзима
Сюн Сугата
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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