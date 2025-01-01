В детстве Ичи обижали сверстники. Поэтому он вырос полным психом: убил родителей и попал под влияние босса одной из мощнейших преступных группировок, который использовал парня для устранения конкурентов. Но однажды сам босс внезапно исчезает, причем не один, а с солидным чемоданом, набитым деньгами. Вскоре в одном из отелей находят его труп в луже крови и вывернутыми наизнанку органами. Его ближайшие друзья пытаются найти убийцу и подвергнуть его не менее страшной смерти. Правда они не знают, что убийца буквально дышит им в спину, работая вместе с ними над этим убийством. Ведь это сам Ичи: Как бы медленно не проходило расследование, но круг подозреваемых сужается и скоро вся жизнь Ичи повернет свое «привычное» русло…
СтранаЯпония
Продолжительность2 часа 9 минут
Год выпуска2001
Бюджет$1 400 000
Сборы в мире$80 631
ПроизводствоOmega Project, Toho, Omega Micott Inc.
Другие названия
Koroshiya 1, Ichi the Killer, Ichi el asesino, Ichi le tueur, Ichi zabójca, Ichi, o Assassino, Ici Ubica, Katil Ichi, Koroshiya ichi, Sát Thủ Số 1, Ичи-киллер, Ічі-кілер, 이치, 더 킬러, 杀手阿一, 殺し屋1, 殺手阿1, 殺手阿一