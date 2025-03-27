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Постер фильма Veera Dheera Sooran: Part 2
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Киноафиша Фильмы Veera Dheera Sooran: Part 2

Veera Dheera Sooran: Part 2

Veera Dheera Sooran: Part 2
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 ОАЭ 18TC
28 марта 2025 Польша
28 марта 2025 Чехия
Сборы в мире $603 618
Производство HR Pictures
Другие названия
Veera Dheera Sooran: Part 2, Veera Dheera Sooran, #Chiyaan62, Veera Dheera Soora, Veera Dheera Soora: Part 2
Режиссер
S.U. Arun Kumar
В ролях
Чийян Викрам
S.J. Suryah
Сурадж Венджарамуду
Душара Виджаян
Сиддик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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