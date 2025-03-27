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Veera Dheera Sooran: Part 2
Veera Dheera Sooran: Part 2
Veera Dheera Sooran: Part 2
Напомним о выходе в прокат
боевик
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025
ОАЭ
18TC
28 марта 2025
Польша
28 марта 2025
Чехия
Сборы в мире
$603 618
Производство
HR Pictures
Другие названия
Veera Dheera Sooran: Part 2, Veera Dheera Sooran, #Chiyaan62, Veera Dheera Soora, Veera Dheera Soora: Part 2
Режиссер
S.U. Arun Kumar
В ролях
Чийян Викрам
S.J. Suryah
Сурадж Венджарамуду
Душара Виджаян
Сиддик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
14
голосов
6.9
IMDb
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