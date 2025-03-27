7.3Veera Dheera Sooran: Part 2
Veera Dheera Sooran: Part 2, 2025
India / Action / 18+
Going 0
Not going 0
Going 0
Not going 0
Synopsis
Kaali is a provision store owner and a loving husband and father, whose involvement in a dangerous crime network and his mysterious mission forms the rest of the story.
Cast
Chiyaan Vikram
Kaali
S.J. Suryah
SP A. Arunagiri
Suraj Venjaramoodu
Kannan
Dushara Vijayan
Kalaivaani
Siddique
Kalaiyarasan Rajendren
Gokul
Baalaji S U
Anjali P Nair
Janani
Maala Parvathi
Ravi's Wife
Ilaiyaraaja
Prudhviraj
'Periyavar' Ravi
Sreeja Ravi
Kaali's Mother
Director S.U. Arun Kumar
Writer S.U. Arun Kumar
Composer G.V. Prakash Kumar
Film details
Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 April 2025
World premiere 27 March 2025
Release date
|27 March 2025
|Australia
|MA 15+
|27 March 2025
|Canada
|14A
|28 March 2025
|Czechia
|27 March 2025
|Germany
|12
|27 March 2025
|Great Britain
|15
|27 March 2025
|India
|U/A 13+
|27 March 2025
|Ireland
|15A
|27 March 2025
|Malaysia
|P13
|27 March 2025
|New Zealand
|R16
|28 March 2025
|Poland
|27 March 2025
|Qatar
|27 March 2025
|Singapore
|NC16
|27 March 2025
|Switzerland
|16
|27 March 2025
|UAE
|18TC
Worldwide Gross $603,618
Production HR Pictures
Also known as
Veera Dheera Sooran: Part 2, Veera Dheera Sooran, #Chiyaan62, Veera Dheera Soora, Veera Dheera Soora: Part 2, Chiyaan 62, VDS
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
2019, USA, Action, Sci-Fi
2026, Russia, Action, Sci-Fi
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
2026, Russia, Family, Fantasy
2008, USA, Fantasy, Romantic
2026, USA, Adventure, Drama
2026, Russia, Fantasy, Family
2026, Germany / USA, Horror, Action
2026, Russia, History, Drama
2026, USA, Horror, Thriller