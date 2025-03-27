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Poster of Veera Dheera Sooran: Part 2
7.3
Kinoafisha Films Veera Dheera Sooran: Part 2
7.3

Veera Dheera Sooran: Part 2

, 2025
Veera Dheera Sooran: Part 2
India / Action / 18+
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Poster of Veera Dheera Sooran: Part 2
7.3
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Synopsis

Kaali is a provision store owner and a loving husband and father, whose involvement in a dangerous crime network and his mysterious mission forms the rest of the story.

Cast

Chiyaan Vikram
Kaali
S.J. Suryah
SP A. Arunagiri
Suraj Venjaramoodu
Kannan
Dushara Vijayan
Kalaivaani
Siddique
Kalaiyarasan Rajendren
Gokul
Baalaji S U
Anjali P Nair
Janani
Maala Parvathi
Ravi's Wife
Ilaiyaraaja
Prudhviraj
'Periyavar' Ravi
Sreeja Ravi
Kaali's Mother
Director S.U. Arun Kumar
Writer S.U. Arun Kumar
Composer G.V. Prakash Kumar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 April 2025
World premiere 27 March 2025
Release date
27 March 2025 Australia MA 15+
27 March 2025 Canada 14A
28 March 2025 Czechia
27 March 2025 Germany 12
27 March 2025 Great Britain 15
27 March 2025 India U/A 13+
27 March 2025 Ireland 15A
27 March 2025 Malaysia P13
27 March 2025 New Zealand R16
28 March 2025 Poland
27 March 2025 Qatar
27 March 2025 Singapore NC16
27 March 2025 Switzerland 16
27 March 2025 UAE 18TC
Worldwide Gross $603,618
Production HR Pictures
Also known as
Veera Dheera Sooran: Part 2, Veera Dheera Sooran, #Chiyaan62, Veera Dheera Soora, Veera Dheera Soora: Part 2, Chiyaan 62, VDS

Film rating

7.3
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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