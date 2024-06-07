На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же

В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого

Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке

Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме