О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Рейтинги
7.0
Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Under the Grey Sky
Under the Grey Sky
Pod szarym niebem
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
драма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
4 декабря 2025
Премьера в мире
7 июня 2024
Дата выхода
28 марта 2025
Польша
Другие названия
Pod szarym niebem, Under the Grey Sky, Sotto Il Cielo Grigio
Режиссер
Mara Tamkovich
В ролях
Palina Chabatarova
Валентин Новопольский
Aliaksandra Vaitsekhovic
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
