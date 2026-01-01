Оповещения от Киноафиши
АЗС №1

18+
О фильме

На нефтеперерабатывающем предприятии объявляется конкурс на звание лучшей заправки. Награда победителю – должность заместителя гендиректора, а вместе с ней и безграничные перспективы. В борьбу ввязывается начальник АЗС №1 Аркадий Брониславович Комаровский. Всеми правдами и неправдами, используя свой коллектив, он начинает двигаться к заветной цели. И кажется, что победа уже на расстоянии вытянутой руки, но неожиданно на заправке появляется новый работник, который оказывается патологическим неудачником, и к тому же - сыном генерального директора. Перед Комаровским встаёт невыполнимая задача: как повысить прибыль, если из-за нерадивого работника – сплошные убытки. Маленькая тайная жизнь заправки переворачивается с ног на голову …

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Илья Баранов
В ролях
Максим Сокол
Сергей Новицкий
Юрий Зинченко
Рейтинг фильма

0.0
