Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вот это драма! Кадры из фильма «Вот это драма!»

Кадры из фильма «Вот это драма!»

Вся информация о фильме
Вот это драма! (2026) - фото 1 Вот это драма! (2026) - фото 2 Вот это драма! (2026) - фото 3
Вот это драма! (2026) - фото 4 Вот это драма! (2026) - фото 5 Вот это драма! (2026) - фото 6 Вот это драма! (2026) - фото 7 Вот это драма! (2026) - фото 8 Вот это драма! (2026) - фото 9 Вот это драма! (2026) - фото 10 Вот это драма! (2026) - фото 11 Вот это драма! (2026) - фото 12 Вот это драма! (2026) - фото 13 Вот это драма! (2026) - фото 14
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше