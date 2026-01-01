Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Землетрясение
Награды и номинации фильма Землетрясение
Награды и номинации фильма Землетрясение 1974
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1975
Лучший звук
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Sound Track
Номинант
Best Sound Track
Номинант
