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Постер фильма Neru
7.7
Киноафиша Фильмы Neru
7.7

Neru

, 2023
Neru
Индия / драма / 18+
Постер фильма Neru
7.7

В ролях

Моханлал
Vijayamohan
Приямани
Приямани
Poornima
Анасвара Раджан
Sara
Сиддик
Adv. Rajasekharan
Джагадиш
Muhammad
Нанду
Santhi Mayadevi
Ahaana
Abraham Jacob
Christopher Joseph (CJ)
Sreedhanya
Parveen
Sankar Induchoodan
Michael
Ganesh Kumar
CI Paul Varghese
Sabeeta George
Ancy (wife of CJ)
Режиссер Jeethu Joseph
Сценарист Santhi Mayadevi, Jeethu Joseph
Композитор Vinayak Sasikumar, Vishnu Shyam
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 декабря 2023
Дата выхода
21 декабря 2023 Индия UA
22 декабря 2023 Ирландия 12A
21 декабря 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $2 093 761
Производство Aashirvad Cinemas
Другие названия
Neru

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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