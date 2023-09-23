Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карлос Карлос
Киноафиша Фильмы Карлос
Carlos

Карлос, 2023

2023 / США
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 9.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Руди Валдес
В ролях
Карлос Сантана
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
9.1 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Карлос 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Новое правило российского фигурного катания, которое не нарушит даже Валиева: ввели из-за немцев
Даже муж отвернулся: от выходок Навки встанут волосы дыбом
Молодые не выдержат: все это делает Шуфутинский, чтобы попасть в постель к молодой жене
Аномалия какая-то: дочь Якубовича ахнула, когда услышала вердикт врача
«Уже в мире ином»: Цискаридзе раскрыл, почему он не смог помочь Заворотнюк
Женщины с этими именами главные неудачницы: им вечно не везет
Агутин сознался Варум в изменах: такой реакции от любимой точно не ожидал
В «Бригаде» не показали: вот куда попал Белый после инсценировки смерти
Даже таблетки не пьет: как отшельница Агафья уже дожила до 79 лет без благ цивилизации
Басков врал об отсутствии внебрачных детей: что вскрылось на детекторе лжи
Белль или Гермиона Грейнджер? Этот тест ответит, какой вы книжный червь
Ребенок будет всем на зависть: Бикович показал восхитительно красивую беременную избранницу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше